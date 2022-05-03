Татьяна Мирошник работает в департаменте по управлению госимуществом ХМАО с 2010 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков хочет оставить в кресле директора окружного департамента по управлению госимуществом Татьяну Мирошник, которая после ухода Юрия Якубенко исполняет обязанности руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Охлопкову во главе департамента госимущества нужен был свой человек. Прежний в лице Якубенко таковым не являлся. А с Мирошник Охлопков давно дружит, поэтому он и провернул такую рокировку. Чиновница пока из зама стала и. о. директора департамента, а вскоре она должна будет официально закрепиться в кресле руководителя», — прокомментировал инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили журналисту агентства, что обо всех кадровых решениях они сообщают по факту их принятия.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Он проработал в ведомстве на разных должностях больше 20 лет.