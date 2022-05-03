03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022

Первый вице-губернатор ХМАО введет протеже в состав правительства. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки, женская сумка
Татьяна Мирошник работает в департаменте по управлению госимуществом ХМАО с 2010 года Фото:

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков хочет оставить в кресле директора окружного департамента по управлению госимуществом Татьяну Мирошник, которая после ухода Юрия Якубенко исполняет обязанности руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Охлопкову во главе департамента госимущества нужен был свой человек. Прежний в лице Якубенко таковым не являлся. А с Мирошник Охлопков давно дружит, поэтому он и провернул такую рокировку. Чиновница пока из зама стала и. о. директора департамента, а вскоре она должна будет официально закрепиться в кресле руководителя», — прокомментировал инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили журналисту агентства, что обо всех кадровых решениях они сообщают по факту их принятия.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Он проработал в ведомстве на разных должностях больше 20 лет.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков хочет оставить в кресле директора окружного департамента по управлению госимуществом Татьяну Мирошник, которая после ухода Юрия Якубенко исполняет обязанности руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Охлопкову во главе департамента госимущества нужен был свой человек. Прежний в лице Якубенко таковым не являлся. А с Мирошник Охлопков давно дружит, поэтому он и провернул такую рокировку. Чиновница пока из зама стала и. о. директора департамента, а вскоре она должна будет официально закрепиться в кресле руководителя», — прокомментировал инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили журналисту агентства, что обо всех кадровых решениях они сообщают по факту их принятия. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрий Якубенко ушел в отставку. Он проработал в ведомстве на разных должностях больше 20 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...