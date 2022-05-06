BBC: богатые россияне скупают недвижимость в Дубае

о данным брокеров, за первый квартал 2022 года россияне потратили в Дубае почти 12 млрд долларов Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Дубае резко выросло число инвесторов из России, которые вкладывают свои деньги в недвижимость. Суммы сделок бьют рекорды. Самая дорогая с начала года — 76 млн долларов за дом, сообщает BBC.

«В первом квартале этого года доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67%. Это связывают с западными санкциями, лишившими состоятельных россиян возможности вести дела во многих других странах», — сообщает издание со ссылкой на дубайские компании, занимающиеся анализом рынка жилья.

По данным компании Virtuzone, с начала войны в Украине число запросов на их услуги от россиян выросло в пять раз. Глава компании Джордж Ходжидж рассказал BBC, что россияне «боятся грядущего экономического кризиса» и переезжают в Дубай, чтобы «обезопасить свое богатство». По информации BBC, среди россиян, купивших в недавнем времени недвижимость в Дубае, немало известных россиян, в том числе миллиардер, совладелец группы «Евраз» Роман Абрамович.

По данным риелторской компании Betterhomes, в рейтинге самых активных инвесторов в дубайский рынок недвижимости Россия поднялась с 7 на 5 место, уступая только Великобритании, Индии, Италии и Канаде, отмечается в материале. По мнению аналитиков, вскоре РФ может подняться выше и даже возглавить список.

Выбирают клиенты из России недвижимость в самых престижных районах Дубая, как правило, с видом на Персидский залив. Лишившись возможности продать собственность за границей из-за персональных санкций, многие богатые россияне предлагают бартер — например, обмен дома в Лондоне на дом в Дубае. По данным брокеров, за первый квартал 2022 года россияне потратили в Дубае почти 12 млрд долларов.

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