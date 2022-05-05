Жена самого бедного депутата Нижневартовска стала миллионером

06 мая 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Жена депутата Павла Ларикова резко разбогатела Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Жена депутата думы Нижневартовска Павла Ларикова резко разбогатела и стала долларовым миллионером. Об этом свидетельствует налоговая декларация народных избранников, опубликованная на сайте городской думы. Жена Ларикова в 2021 году заработала 120 млн рублей. При этом в 2020 году ее доход был куда скромнее, всего 4,7 млн рублей. В собственности у нее имеется земельный участок, жилой дом, две квартиры и два нежилых помещения. Сам депутат в 2021 году заработал лишь полмиллиона рублей. Примерно столько же, сколько и в 2020 году. Собственной недвижимости у Ларикова нет, зато в автопарке стоят Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX400H. А вот доходы председателя думы Нижневартовска Алексея Сатинова упали. В 2021 году он заработал 3,2 млн рублей, в то время как в 2020 году его доходы были на 800 тысяч рублей больше. У спикера думы в собственности есть земельный участок и доля в квартире. Передвигается народный избранник на Toyota Land Cruiser 200. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко стал больше зарабатывать, избравшись на пост мэра. В 2021 году его доход составил 6,5 млн рублей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жена депутата думы Нижневартовска Павла Ларикова резко разбогатела и стала долларовым миллионером. Об этом свидетельствует налоговая декларация народных избранников, опубликованная на сайте городской думы. Жена Ларикова в 2021 году заработала 120 млн рублей. При этом в 2020 году ее доход был куда скромнее, всего 4,7 млн рублей. В собственности у нее имеется земельный участок, жилой дом, две квартиры и два нежилых помещения. Сам депутат в 2021 году заработал лишь полмиллиона рублей. Примерно столько же, сколько и в 2020 году. Собственной недвижимости у Ларикова нет, зато в автопарке стоят Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX400H. А вот доходы председателя думы Нижневартовска Алексея Сатинова упали. В 2021 году он заработал 3,2 млн рублей, в то время как в 2020 году его доходы были на 800 тысяч рублей больше. У спикера думы в собственности есть земельный участок и доля в квартире. Передвигается народный избранник на Toyota Land Cruiser 200. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко стал больше зарабатывать, избравшись на пост мэра. В 2021 году его доход составил 6,5 млн рублей.