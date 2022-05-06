Все желающие смогут зайти внутрь вагонов и сделать памятные кадры (архивное фото)
Ретропоезд «Эшелон Победы» 7 мая прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
«Эшелон приедет в Екатеринбург в первой половине дня. Его будут встречать праздничными стихами и песнями о войне», — говорится в сообщении.
Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны. Ведет состав легендарный паровоз «Лебедянка». Ретропоезд будет стоять на станции до 16:00. Все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны и сделать памятные фото.
Свердловчане в ожидании ретропоезда
Жители Екатеринбурга на железнодорожном вокзале
Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал