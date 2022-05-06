06 мая 2022

На вокзал Екатеринбурга прибудет «Эшелон Победы». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка ретро поезда
Все желающие смогут зайти внутрь вагонов и сделать памятные кадры (архивное фото) Фото:

Ретропоезд «Эшелон Победы» 7 мая прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Эшелон приедет в Екатеринбург в первой половине дня. Его будут встречать праздничными стихами и песнями о войне», — говорится в сообщении.

Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны. Ведет состав легендарный паровоз «Лебедянка». Ретропоезд будет стоять на станции до 16:00. Все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны и сделать памятные фото.

Свердловчане в ожидании ретропоезда
Фото:
Жители Екатеринбурга на железнодорожном вокзале
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Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU

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Ретропоезд «Эшелон Победы» 7 мая прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. «Эшелон приедет в Екатеринбург в первой половине дня. Его будут встречать праздничными стихами и песнями о войне», — говорится в сообщении. Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны. Ведет состав легендарный паровоз «Лебедянка». Ретропоезд будет стоять на станции до 16:00. Все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны и сделать памятные фото. Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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