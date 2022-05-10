В ХМАО больше 1 700 человек попали под сокращение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО летом ожидается массовое увольнение работников. Большинство из них — представители строительной сферы. Об этом рассказал директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско во время оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«Численность работников, предполагаемых к увольнению, в связи с ликвидацией организаций, составляет 1 725 человек в 107 организациях. Наибольшая доля предполагается в сферах строительства и обрабатывающем производстве. В этих отраслях под риском увольнения находится больше всего работников», — сказал Беспояско.

Он добавил, что большинство из заявленных увольнений произойдут в июле и августе. «Сейчас ведется работа с предприятиями. Сотрудникам предлагаются варианты по профобучению и временным работам», — сказал Беспояско. При этом он добавил, что численность безработных жителей региона за минувшую неделю увеличилось на 37 человек. «Уровень безработицы практически остался на том же самом уровне — 0.37 от численности рабочей силы. Ситуация остается неизменной», — заключил директор окружного департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Сибпромстрой», один из крупнейших застройщиков ХМАО, объявила о массовом сокращении работников. Это связано с уменьшением объема строительства в регионе.