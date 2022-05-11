В пермском ФСИН заявили о кадровом голоде

В систему ФСИН требуется более 400 человек Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

ГУФСИН России по Пермскому краю с помощью регионального центра занятости во всех территориях Прикамья проведет ярмарку вакансий. Во время акции, которая пройдет в онлайн-формате, в колонии хотят набрать более 400 сотрудников на сотню специальностей.

«18 мая в каждом территориальном отделе Центра занятости населения состоится открытый отбор соискателей на вакансии ГУФСИН России по Пермскому краю. Работодатель представит более 100 вакансий на 444 вакантных рабочих места, познакомит с условиями работы, социальными гарантиями для сотрудников уголовно-исполнительной системы», — сообщается в telegram-канале ЦЗН.

В систему ФСИН требуются инспекторы, психологи, бухгалтеры, зоотехники, повара, разнорабочие и люди других специальностей. Среди основных требований к соискателям — отсутствие судимости, возраст до 40 лет и как минимум полное среднее образование.