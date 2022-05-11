В пермских лесах потеряли чижей и синехвосток

Научные сотрудники пойдут их искать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Научные сотрудники государственного природного заповедника «Вишерский» (Пермский край) потеряли чижей и синехвосток. В рамках очередной весенней экспедиции они пойдут их искать. Об этом сообщили в официальной группе Вишерского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

«В прошлом году в заповеднике не встретились синехвостки и чижи. Сейчас важно будет посмотреть, как они?», — рассказал заместитель директора по научной части, кандидат биологических наук Василий Колбин.

В ближайшие дни Василий Колбин отправится в экспедицию. Кроме поиска птиц он планирует оценить численность мелких млекопитающих — полевок и землероек. Также в планах обследовать хребты Чувал и Лиственничный на предмет состояния золотистых ржанок, белых куропаток и сообщества птиц горной тундры в целом.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ПГНИУ обнаружили в Вишерском заповеднике новый вид комаров. Они не кусаются.