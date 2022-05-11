11 мая 2022

В пермских лесах потеряли чижей и синехвосток

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, курумник, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Научные сотрудники пойдут их искать Фото:

Научные сотрудники государственного природного заповедника «Вишерский» (Пермский край) потеряли чижей и синехвосток. В рамках очередной весенней экспедиции они пойдут их искать. Об этом сообщили в официальной группе Вишерского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

«В прошлом году в заповеднике не встретились синехвостки и чижи. Сейчас важно будет посмотреть, как они?», — рассказал заместитель директора по научной части, кандидат биологических наук Василий Колбин.

В ближайшие дни Василий Колбин отправится в экспедицию. Кроме поиска птиц он планирует оценить численность мелких млекопитающих — полевок и землероек. Также в планах обследовать хребты Чувал и Лиственничный на предмет состояния золотистых ржанок, белых куропаток и сообщества птиц горной тундры в целом.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ПГНИУ обнаружили в Вишерском заповеднике новый вид комаров. Они не кусаются.

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Научные сотрудники государственного природного заповедника «Вишерский» (Пермский край) потеряли чижей и синехвосток. В рамках очередной весенней экспедиции они пойдут их искать. Об этом сообщили в официальной группе Вишерского заповедника в социальной сети «ВКонтакте». «В прошлом году в заповеднике не встретились синехвостки и чижи. Сейчас важно будет посмотреть, как они?», — рассказал заместитель директора по научной части, кандидат биологических наук Василий Колбин. В ближайшие дни Василий Колбин отправится в экспедицию. Кроме поиска птиц он планирует оценить численность мелких млекопитающих — полевок и землероек. Также в планах обследовать хребты Чувал и Лиственничный на предмет состояния золотистых ржанок, белых куропаток и сообщества птиц горной тундры в целом. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые ПГНИУ обнаружили в Вишерском заповеднике новый вид комаров. Они не кусаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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