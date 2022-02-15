15 февраля 2022

В Пермском крае нашли новый вид комаров, которые не кусаются

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Насекомое. Курган, насекомое, комар, комары, укус комара
Новый вид комара нашли в реке Таборная Вишерского заповедника Фото:

Ученые биологического факультета пермского госуниверситета обнаружили в Вишерском заповеднике новы, не наблюдаемый до этого момента на территории РФ, вид комаров. Отличительной особенностью насекомых является тот факт, что он не кусает людей.

«Необычный комар-звонец, его официальное название Chaetocladius (Chaetocladius) crassisaetosus, обнаружен в реке Таборная на территории заповедника», — пишет Вишерский заповедник в своем Instagram-аккаунте. Этот вид комаров не кусает человека и обитает возле родников с чистой водой.

Отмечается, что комар-звонец обитает только на территории Фенноскандии (Швеция, Норвегия, Финляндия), в России ранее его не встречали. Насекомое биологи нашли во время проведения гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических исследований на территории заповедника.

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Ученые биологического факультета пермского госуниверситета обнаружили в Вишерском заповеднике новы, не наблюдаемый до этого момента на территории РФ, вид комаров. Отличительной особенностью насекомых является тот факт, что он не кусает людей. «Необычный комар-звонец, его официальное название Chaetocladius (Chaetocladius) crassisaetosus, обнаружен в реке Таборная на территории заповедника», — пишет Вишерский заповедник в своем Instagram-аккаунте. Этот вид комаров не кусает человека и обитает возле родников с чистой водой. Отмечается, что комар-звонец обитает только на территории Фенноскандии (Швеция, Норвегия, Финляндия), в России ранее его не встречали. Насекомое биологи нашли во время проведения гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических исследований на территории заповедника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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