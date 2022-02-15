В Пермском крае нашли новый вид комаров, которые не кусаются

Новый вид комара нашли в реке Таборная Вишерского заповедника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые биологического факультета пермского госуниверситета обнаружили в Вишерском заповеднике новы, не наблюдаемый до этого момента на территории РФ, вид комаров. Отличительной особенностью насекомых является тот факт, что он не кусает людей.

«Необычный комар-звонец, его официальное название Chaetocladius (Chaetocladius) crassisaetosus, обнаружен в реке Таборная на территории заповедника», — пишет Вишерский заповедник в своем Instagram-аккаунте. Этот вид комаров не кусает человека и обитает возле родников с чистой водой.

Отмечается, что комар-звонец обитает только на территории Фенноскандии (Швеция, Норвегия, Финляндия), в России ранее его не встречали. Насекомое биологи нашли во время проведения гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических исследований на территории заповедника.