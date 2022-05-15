15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В ХМАО с инспекцией прилетели эмиссары детского омбудсмена РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
В Югре работают представители уполномоченного по правам ребенка Фото:

В Югру с рабочим визитом прилетели представители уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с графиком их пребывания в регионе.

«У представителей детского омбудсмена плотная программа пребывания в Югре. Она рассчитана до 19 мая. За это время делегация успеет поработать в социальных учреждениях Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Нижневартовского района, Нягани, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Советского района, Ханты-Мансийска и Югорска. Кроме того, они посетят отдельные семьи и проведут совещания с представителями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних», — рассказал инсайдер.

Уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о приезде советников российского детского омбудсмена. «Они приехали для знакомства с деятельностью системы органов профилактики автономного округа. Приезд самой Марии Алексеевны Львовой-Беловой пока не планируется», — прокомментировала Низамова.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Югре сменился уполномоченный по правам ребенка. Вместо Татьяны Моховиковой на эту должность была назначена Людмила Низамова, которая прежде работала в департаменте социального развития ХМАО.

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В Югру с рабочим визитом прилетели представители уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с графиком их пребывания в регионе. «У представителей детского омбудсмена плотная программа пребывания в Югре. Она рассчитана до 19 мая. За это время делегация успеет поработать в социальных учреждениях Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Нижневартовского района, Нягани, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Советского района, Ханты-Мансийска и Югорска. Кроме того, они посетят отдельные семьи и проведут совещания с представителями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних», — рассказал инсайдер. Уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о приезде советников российского детского омбудсмена. «Они приехали для знакомства с деятельностью системы органов профилактики автономного округа. Приезд самой Марии Алексеевны Львовой-Беловой пока не планируется», — прокомментировала Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Югре сменился уполномоченный по правам ребенка. Вместо Татьяны Моховиковой на эту должность была назначена Людмила Низамова, которая прежде работала в департаменте социального развития ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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