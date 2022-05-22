Аферисты «в погонах» внедрили забытую схему обмана свердловчан

Мошенники изобретают разные способы выудить у жертв деньги Фото: depositphotos.com

В Екатеринбурге аферисты, представившись полковником СКР и майором ГИБДД, обманом выманили у 67-летнего мужчины миллион рублей за якобы наезд на человека. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что по такой схеме мошенники не орудовали уже пять лет.

«Сообщение о случившемся „разводе“ поступило в дежурную часть отдела полиции №4. Заявитель на собственном автомобиле „Вольво“ двигался по улице Предельной. Внезапно с ним поравнялась другая машина, водитель которой из открытого окна сказал, что пенсионер только что совершил наезд на человека, а с места аварии скрылся. Выйдя из транспортного средства, пожилой мужчина действительно обнаружил сидящим на дороге позади своей иномарки неизвестного ему гражданина средних лет», — сообщил полковник Горелых.

Пенсионер усадил «пострадавшего» в свою иномарку и повез в травмпункт. В пути незнакомец представился ему полковником следственного комитета и пожаловался, что водитель, сбив его, повредил наручные часы стоимостью около трех миллионов рублей.

«Затем „жертва аварии“ по мобильному телефону пообщалась с некой девушкой-секретарем, предупредив ее о невозможности принять участие в важном совещании из-за случившихся непредвиденных обстоятельств. Еще через мгновение пенсионеру позвонил „майор ГИБДД“, разъяснив какие серьезные неприятности могут быть в подобной ситуации, вплоть до возбуждения уголовного дела и реального тюремного срока», — продолжил Горелых.

Закончилась история тем, что пенсионер отдал мошенникам миллион рублей и лишь спустя несколько суток понял, что попался на удочку аферистов. Он написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в крупном размере». «Нужно знать, что лжесиловики могут представляться людям не только представителями СКР, МВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, но и сотрудником любого другого государственного ведомства», — предупредил Валерий Горелых.