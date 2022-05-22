В ХМАО реформируют структуру, где югорчане получают соцвыплаты

В Югре заработает «Агентство социального благополучия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Югры собираются реформировать учреждение «Центр социальных выплат», превратив его в «Агентство социального благополучия». В новой структуре оно заработает с 1 августа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте социального развития ХМАО.

«В статусе „Агентства социального развития Югры“ эта структура не только сохранится, но и преумножится. Новые направления работы будут. Возглавлять его будет действующий директор „Центра социальных выплат“ — Медведева Ольга Николаевна. В агентстве будет работать 999 человек, а сейчас там порядка 500 работников», — рассказала URA.RJU директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

В новой структуре «Агентство социального благополучия» должно объединить в себя три направления — соцобслуживание, опека и попечительство. Ожидается, что в учреждении югорчане смогут получить любую социальную помощь по принципу «одного окна».

Ранее URA.RU сообщало, что правительство Югры установило размеры выплат для семей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Подобную льготу будут получать порядка 45 тысяч детей.