Политик рассказал, что число людей разочаровавшихся в режиме продолжает расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал военнослужащих Украины сложить оружие и вернуться к своим семьям, иначе им обеспечен «билет в один конец». С таким условием к ВСУ Кадыров обратился в своем telegram-канале.

«Пора бы уже проснуться. У украинских военнослужащих все еще есть выбор — добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен», — пишет политик.

Также Рамзан Кадыров в своем сообщении упоминает, что солдаты ВСУ все чаще отказываются воевать. По мнению главы Чеченской республики, это происходит, потому что они разочаровываются в режиме и чувствуют себя обманутыми.

Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью стало освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В министерстве обороны РФ заявили, что украинские солдаты массово дезертируют с поля боя. Такие же заявления делал и Рамзан Кадыров, отмечая, что солдаты ВСУ деморализованы и оставляют вооружение на миллионы долларов.