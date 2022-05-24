Молодых пермских юмористов покажут в федеральном телешоу

Юные пермяки выступят на федеральном шоу (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученики пермской школы №77 стали победителями Всероссийской юниор-лиги КВН. Теперь выступление их команды «Престиж» покажут в телевизионном шоу.

В финальной битве за место в федеральном телевизионном проекте приняли участие шесть сильнейших команд из Перми, Иваново, Самарской области, Краснодарского края, а также из Донецкой Народной республики. Команда «Престиж» заняла первое место и получила право на участие в телевизионном шоу талантов «Детский КВН», — сообщили в департаменте образования администрации Перми.

«В прошлом году нам не удалось попасть даже в полуфинал. Поэтому в этот раз, ребята основательно подошли к своей мечте — готовились, выступали на всех возможных площадках по всему краю. Главной целью было победить и попасть в телепроект. И когда это удалось, дети настолько были в шокированы, что первое время даже не могли разговаривать!», — рассказала администратор команды Сусанна Станиславская корреспонденту URA.RU.

Команда КВН «Престиж» появилась в 2019 году, в нее вошли ученики 6Б класса школы №77. За это время ребятам удалось стать чемпионами Перми и края и полуфиналистами Международной детской онлайн-лиги КВН «Скинь посмеяться».