Аллерголог предупредил жителей ХМАО об опасности

Здоровью жителей ХМАО угрожает пыльца берез Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экстремально высокий уровень пыльцы в воздухе, вызванный цветением берез, ожидается в ХМАО в ближайшее время. Это может привести к осложнениям у тех, кто уже страдает аллергией, и развитию заболевания в дальнейшем, рассказал URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Часто люди воспринимают появившийся насморк, как простуду. И они пытаются из года в год лечить простуду. А потом, когда они понимают, что это не простуда, а аллергия, она оказывается уже в запущенном состоянии. Аллергия развивается каждый сезон, и если вовремя не приступить к лечению, то количество аллергенов, на которые реагирует организм, увеличивается. В связи с этим от сезона к сезону продолжительность аллергии будет только расти», — сказал эксперт.

Болибок объяснил, что для защиты от пыльцы достаточно прикрыть рот, нос и глаза. Для этого подойдут обычная медицинская маска, респираторы, а также специализированные маски. При попадании пыльцы в глаза может появиться конъюнктивит. Защититься от этого можно очками, например, велосипедными. «Дома можно занавешивать окна марлей. Сплит-кондиционеры также не пропускают пыльцу», — сказал врач.