Кремль ответил на идею Джонсона о новом антироссийском альянсе. «Предлагают междусобойчики»

27 мая 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Кремле будут следить за заявлениями о новом антироссийском альянсе, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о создании антироссийского альянса стоит воспринимать как сообщение СМИ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Давайте относиться к этому, как к сообщению СМИ. Любые сообщения СМИ принимать за первоисточник нельзя. Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В таком случае это означало бы, что он предлагает междусобойчики, дабы подорвать позиции Евросоюза, который сама Великобритания покинула. Будем следить дальше», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщили, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый антироссийский альянс. По сообщениям СМИ, новый альянс должен стать альтернативой Евросоюзу, из которого Британия вышла в 2020 году. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о создании антироссийского альянса стоит воспринимать как сообщение СМИ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Давайте относиться к этому, как к сообщению СМИ. Любые сообщения СМИ принимать за первоисточник нельзя. Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В таком случае это означало бы, что он предлагает междусобойчики, дабы подорвать позиции Евросоюза, который сама Великобритания покинула. Будем следить дальше», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщили, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый антироссийский альянс. По сообщениям СМИ, новый альянс должен стать альтернативой Евросоюзу, из которого Британия вышла в 2020 году. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.