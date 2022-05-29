Билл Гейтс предрек новую пандемию

В ближайшие два десятилетия человечество может столкнуться с новой пандемией. Вероятность этого — 50%. Такое заявление сделал основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.
«Вероятность того, что через 20 лет у нас будет еще одна пандемия, составляет 50%», — отметил он. Интервью Гейтса опубликовано в издании El Diario.
Он также прокомментировал слухи о якобы своей причастности к пандемии коронавируса, которая случилась в 2019 году. «Это смешно, но если из-за этих слухов есть люди, которые не делают прививки, то последствия ужасны», — пояснил основатель Microsoft.
Гейтс является крупнейшим частным инвестором в международные программы общественного здравоохранения. В пандемию COVID-19 среди некоторых россиян было распространено мнение, что он причастен к распространению эпидемии, а прививки от коронавируса не нужно делать якобы по причине «чипирования».
В ноябре 2021 года в Курганской области 18 человек подали массовый иск в суд, пытаясь оспорить постановление главы региона о введении требования предъявлять QR-коды при посещении определенных учреждений. Одна из истиц предположила, что антиковидные меры также придумал основатель компании Microsoft.
В ближайшие два десятилетия человечество может столкнуться с новой пандемией. Вероятность этого — 50%. Такое заявление сделал основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. «Вероятность того, что через 20 лет у нас будет еще одна пандемия, составляет 50%», — отметил он. Интервью Гейтса опубликовано в издании El Diario. Он также прокомментировал слухи о якобы своей причастности к пандемии коронавируса, которая случилась в 2019 году. «Это смешно, но если из-за этих слухов есть люди, которые не делают прививки, то последствия ужасны», — пояснил основатель Microsoft. Гейтс является крупнейшим частным инвестором в международные программы общественного здравоохранения. В пандемию COVID-19 среди некоторых россиян было распространено мнение, что он причастен к распространению эпидемии, а прививки от коронавируса не нужно делать якобы по причине «чипирования». В ноябре 2021 года в Курганской области 18 человек подали массовый иск в суд, пытаясь оспорить постановление главы региона о введении требования предъявлять QR-коды при посещении определенных учреждений. Одна из истиц предположила, что антиковидные меры также придумал основатель компании Microsoft.