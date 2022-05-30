Центробанк частично запретил торги акциями иностранных компаний

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк ограничил торговлю акциями Фото:

Центробанк (ЦБ) РФ запретил торги иностранными акциями, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков», — сообщается на сайте Банка России. Исключением станут иностранные компании, которые в основном работают в РФ.

Пока заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращаются на СПБ бирже, активы распределят между участниками торгов и их клиентами на равных условиях. При этом сохранится право собственности владельцев на иностранные ценные бумаги. Торги по ним возобновят после снятия ограничений, отметили в Центробанке.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. Отечественные компании и банки, которые торгуются за рубежом, обязали конвертировать расписки в акции, передает RT.

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Центробанк (ЦБ) РФ запретил торги иностранными акциями, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков», — сообщается на сайте Банка России. Исключением станут иностранные компании, которые в основном работают в РФ. Пока заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращаются на СПБ бирже, активы распределят между участниками торгов и их клиентами на равных условиях. При этом сохранится право собственности владельцев на иностранные ценные бумаги. Торги по ним возобновят после снятия ограничений, отметили в Центробанке. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. Отечественные компании и банки, которые торгуются за рубежом, обязали конвертировать расписки в акции, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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