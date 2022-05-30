Центробанк частично запретил торги акциями иностранных компаний

30 мая 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Центробанк ограничил торговлю акциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк (ЦБ) РФ запретил торги иностранными акциями, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков», — сообщается на сайте Банка России. Исключением станут иностранные компании, которые в основном работают в РФ. Пока заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращаются на СПБ бирже, активы распределят между участниками торгов и их клиентами на равных условиях. При этом сохранится право собственности владельцев на иностранные ценные бумаги. Торги по ним возобновят после снятия ограничений, отметили в Центробанке. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. Отечественные компании и банки, которые торгуются за рубежом, обязали конвертировать расписки в акции, передает RT.

Центробанк (ЦБ) РФ запретил торги иностранными акциями, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков», — сообщается на сайте Банка России. Исключением станут иностранные компании, которые в основном работают в РФ. Пока заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращаются на СПБ бирже, активы распределят между участниками торгов и их клиентами на равных условиях. При этом сохранится право собственности владельцев на иностранные ценные бумаги. Торги по ним возобновят после снятия ограничений, отметили в Центробанке. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. Отечественные компании и банки, которые торгуются за рубежом, обязали конвертировать расписки в акции, передает RT.