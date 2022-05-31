Соседи заключенных самой страшной пермской колонии снесут дома

В работах по сносу домов будут задействованы только трудоустроенные осужденные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Осужденных исправительной колонии №1 Соликамска (Пермский край), которая находится по соседству с колонией «Белый лебедь», отправят сносить старые дома. Исправительное учреждение стало победителем электронной закупки на выполнение указанных работ. Информация отражена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Выполнение работ по сносу жилых домов по адресу: Пермский край, Соликамский городской округ, поселок Басим (ул. Боровая, 8), поселок Красный Берег (ул. Речная, 15, ул. Школьная, 6, ул. Пионерская, 8), поселок Сим, (ул. Центральная, 8, ул. Центральная, 24)», — указано в техзадании. Заказчиком является подведомственное мэрии Соликамского городского округа управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре (УРСИИ). За свои услуги колония получит 551 636 рублей 40 копеек.

В техзадании отмечается, что на снос старых домов отводится 30 дней. За это время осужденным необходимо разобрать 400 кв метров строений. В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю URA.RU пояснили, что к указанным работам будут привлечены только трудоустроенные осужденные.

«ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю может выступать как подрядчик. Осужденные, которые выводятся на работу трудоустроены, имеют соответствующие допуски. Все работы по демонтажу зданий, учреждение выполняет самостоятельно. Если необходима спецтехника, которой нет у учреждения (например по вывозу мусора), то нанимается субподрядчик для оказания той или иной услуги», — отметили в пресс-службе.

ИК № 1 является колонией с особыми условиями хозяйственной деятельности. Она соседствует с исправительной колонией № 2 для пожизненно осужденных, более известной, как «Белый лебедь». URA.RU писало, что осужденных одной из самых страшных колоний в РФ кормят соседи. Ранее стало известно, что труд осужденных в Пермском крае планируют использовать крупные компании «Уралхим» и «Уралкалий». Это предусматривает проект, который реализуется в рамках концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года.

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