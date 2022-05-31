Путин отправил в отставку силовика-выходца из ЯНАО

Александр Удовенко лишился должности в МВД Москвы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший начальник УМВД по ЯНАО Александр Удовенко, последние два года возглавлявший оперативное управление центрального аппарата МВД в Москве, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.

«Президент освободил от занимаемой должности начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко. Генерал-майор полиции Александр Удовенко до своего прихода в оперативное управление МВД руководил главком в Ямало-Ненецком автономном округе», — сообщил РБК источник, близкий к МВД. По информации инсайдера, отставка силовиков является обычной кадровой ротацией в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Удовенко покинул пост начальника полиции Ямала, проработав в качестве главы УМВД с 2016 года. Он перешел на работу в Центральный аппарат МВД России.