Военный эксперт предрек гибель Украины из-за поставок оружия США

03 июня 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Россия будут защищать границы в случае применения Украиной американских РСЗО Фото (архив): Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставкой реактивных систем залпового огня (РСЗО) США лишат Украину права на существование как государства, так как это вынудит Россию выйти на защиту своих границ и занять практически всю территорию соседнего государства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Американская сторона своим решением поставлять РСЗО, то есть ракетные системы большой дальности, фактически лишает Украину права на существование в рамках государства. Так как Россия будет вынуждена на это реагировать. А это значит, занять территории от своей границы на расстоянии порядка 500 км, чтобы создать буфер. То есть в сегодняшнем виде Украина перестанет существовать, благодаря помощи американцев», — объяснил Владимир Евсеев. По словам военного эксперта, если считать зону буфера от Брянской области, то она заканчивается в итоге в районе Молдавии, полностью перекрывая территорию Украины. «Если мы посмотрим расстояние от Брянской области в 500 км, то дальше это уже будет Молдавия. То есть буферная зона будет предполагать освобождение не только юга Украины, но и центральной, и северной ее части, кроме западной. Фактически поставкой вот этих вооружений США не даст шанса Украине сохраниться в каком-то либо виде», — подчеркнул Евсеев. Ранее Белый дом сообщил о намерении передать на Украину РСЗО. Системы залпового огня способны поражать цели на дистанции свыше 40 миль. Для примера — расстояние от Харькова до российской границы составляет 25 миль. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в случае использования Украиной американских ракетных систем против РФ, вооруженные силы страны будут действовать на поражение. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Поставкой реактивных систем залпового огня (РСЗО) США лишат Украину права на существование как государства, так как это вынудит Россию выйти на защиту своих границ и занять практически всю территорию соседнего государства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Американская сторона своим решением поставлять РСЗО, то есть ракетные системы большой дальности, фактически лишает Украину права на существование в рамках государства. Так как Россия будет вынуждена на это реагировать. А это значит, занять территории от своей границы на расстоянии порядка 500 км, чтобы создать буфер. То есть в сегодняшнем виде Украина перестанет существовать, благодаря помощи американцев», — объяснил Владимир Евсеев. По словам военного эксперта, если считать зону буфера от Брянской области, то она заканчивается в итоге в районе Молдавии, полностью перекрывая территорию Украины. «Если мы посмотрим расстояние от Брянской области в 500 км, то дальше это уже будет Молдавия. То есть буферная зона будет предполагать освобождение не только юга Украины, но и центральной, и северной ее части, кроме западной. Фактически поставкой вот этих вооружений США не даст шанса Украине сохраниться в каком-то либо виде», — подчеркнул Евсеев. Ранее Белый дом сообщил о намерении передать на Украину РСЗО. Системы залпового огня способны поражать цели на дистанции свыше 40 миль. Для примера — расстояние от Харькова до российской границы составляет 25 миль. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в случае использования Украиной американских ракетных систем против РФ, вооруженные силы страны будут действовать на поражение. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля.