Военный эксперт предрек гибель Украины из-за поставок оружия США

Поставкой реактивных систем залпового огня (РСЗО) США лишат Украину права на существование как государства, так как это вынудит Россию выйти на защиту своих границ и занять практически всю территорию соседнего государства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев.
«Американская сторона своим решением поставлять РСЗО, то есть ракетные системы большой дальности, фактически лишает Украину права на существование в рамках государства. Так как Россия будет вынуждена на это реагировать. А это значит, занять территории от своей границы на расстоянии порядка 500 км, чтобы создать буфер. То есть в сегодняшнем виде Украина перестанет существовать, благодаря помощи американцев», — объяснил Владимир Евсеев.
По словам военного эксперта, если считать зону буфера от Брянской области, то она заканчивается в итоге в районе Молдавии, полностью перекрывая территорию Украины. «Если мы посмотрим расстояние от Брянской области в 500 км, то дальше это уже будет Молдавия. То есть буферная зона будет предполагать освобождение не только юга Украины, но и центральной, и северной ее части, кроме западной. Фактически поставкой вот этих вооружений США не даст шанса Украине сохраниться в каком-то либо виде», — подчеркнул Евсеев.
Ранее Белый дом сообщил о намерении передать на Украину РСЗО. Системы залпового огня способны поражать цели на дистанции свыше 40 миль. Для примера — расстояние от Харькова до российской границы составляет 25 миль. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в случае использования Украиной американских ракетных систем против РФ, вооруженные силы страны будут действовать на поражение. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля.
Поставкой реактивных систем залпового огня (РСЗО) США лишат Украину права на существование как государства, так как это вынудит Россию выйти на защиту своих границ и занять практически всю территорию соседнего государства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Американская сторона своим решением поставлять РСЗО, то есть ракетные системы большой дальности, фактически лишает Украину права на существование в рамках государства. Так как Россия будет вынуждена на это реагировать. А это значит, занять территории от своей границы на расстоянии порядка 500 км, чтобы создать буфер. То есть в сегодняшнем виде Украина перестанет существовать, благодаря помощи американцев», — объяснил Владимир Евсеев. По словам военного эксперта, если считать зону буфера от Брянской области, то она заканчивается в итоге в районе Молдавии, полностью перекрывая территорию Украины. «Если мы посмотрим расстояние от Брянской области в 500 км, то дальше это уже будет Молдавия. То есть буферная зона будет предполагать освобождение не только юга Украины, но и центральной, и северной ее части, кроме западной. Фактически поставкой вот этих вооружений США не даст шанса Украине сохраниться в каком-то либо виде», — подчеркнул Евсеев. Ранее Белый дом сообщил о намерении передать на Украину РСЗО. Системы залпового огня способны поражать цели на дистанции свыше 40 миль. Для примера — расстояние от Харькова до российской границы составляет 25 миль. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в случае использования Украиной американских ракетных систем против РФ, вооруженные силы страны будут действовать на поражение. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля.