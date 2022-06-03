03 июня 2022

В Перми собирают деньги семьям погибших девочек в страшном ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Трагедия произошла 3 июня в 17:40 в Александровске на улице Братьев Давыдовых (архивное фото) Фото:

О старте сбора денежных средств для семей погибших в результате ДТП 15-летних девочек из Александровска рассказал депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов. Сообщение опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

«Просто сидеть и скорбеть — это тоже неправильно. Семьи, потерявшие девочек, имеют очень скромный достаток и похороны для них это непосильное бремя. В одиночку и в таком состоянии им не вытянуть. Обращаюсь ко всем землякам, друзьям, коллегам, знакомым. Давайте все вместе поможем», — написано в сообщении.

Желающие могут перевести пожертвования на номер отчима одной из погибших. Он опубликован на странице Дмитрия Кожанова. Переводы необходимо подкрепить пометкой «Мы с вами!». Предположительно, собранные средствами будут потрачены на похороны.

О том, что мужчина за рулем автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедисток, которые, двигались во встречном направлении по обочине, URA.RU сообщало ранее. Следком региона возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя города Александровск.

О старте сбора денежных средств для семей погибших в результате ДТП 15-летних девочек из Александровска рассказал депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов. Сообщение опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте». «Просто сидеть и скорбеть — это тоже неправильно. Семьи, потерявшие девочек, имеют очень скромный достаток и похороны для них это непосильное бремя. В одиночку и в таком состоянии им не вытянуть. Обращаюсь ко всем землякам, друзьям, коллегам, знакомым. Давайте все вместе поможем», — написано в сообщении. Желающие могут перевести пожертвования на номер отчима одной из погибших. Он опубликован на странице Дмитрия Кожанова. Переводы необходимо подкрепить пометкой «Мы с вами!». Предположительно, собранные средствами будут потрачены на похороны. О том, что мужчина за рулем автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедисток, которые, двигались во встречном направлении по обочине, URA.RU сообщало ранее. Следком региона возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя города Александровск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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