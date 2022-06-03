В Перми собирают деньги семьям погибших девочек в страшном ДТП

Трагедия произошла 3 июня в 17:40 в Александровске на улице Братьев Давыдовых (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О старте сбора денежных средств для семей погибших в результате ДТП 15-летних девочек из Александровска рассказал депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Кожанов. Сообщение опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

«Просто сидеть и скорбеть — это тоже неправильно. Семьи, потерявшие девочек, имеют очень скромный достаток и похороны для них это непосильное бремя. В одиночку и в таком состоянии им не вытянуть. Обращаюсь ко всем землякам, друзьям, коллегам, знакомым. Давайте все вместе поможем», — написано в сообщении.

Желающие могут перевести пожертвования на номер отчима одной из погибших. Он опубликован на странице Дмитрия Кожанова. Переводы необходимо подкрепить пометкой «Мы с вами!». Предположительно, собранные средствами будут потрачены на похороны.

О том, что мужчина за рулем автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедисток, которые, двигались во встречном направлении по обочине, URA.RU сообщало ранее. Следком региона возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя города Александровск.