Тагильские зэки сшили игрушки для сирот

Свердловские заключенные подарят игрушки детям-сиротам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Осужденные ИК-5 в Нижнем Тагиле сшили игрушки, которые отправят в детский дом. Об этом сообщили на официальной странице ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Осужденные мужчины тагильской колонии ИК-5 сшили необычные игрушки все игрушки, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом

«В исправительной колонии строгого режима №5 (г. Нижний Тагил) отдел по воспитательной работе с осужденными учреждения организовал конкурс мягких игрушек. Все работы, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом», — сообщили представители ведомства.

Осужденные самостоятельно изготавливали игрушки, после завершения конкурса авторов лучших поделок наградили грамотами. По словам организаторов, подобные конкурсы направлены на развитие творческих способностей у заключенных и позволяют им приобщиться к социальным проектам.

Ранее URA.RU сообщало о попытке передать запрещенные средства связи заключенным в торте. Также агентство рассказывало, что свердловские зэки изготавливают мебель для студентов ХМАО.

Лучшие игрушки заключенных Фото: сообщество «ГУФСИН по Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»