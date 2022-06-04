Тагильские зэки сшили игрушки для сирот

Осужденные ИК-5 в Нижнем Тагиле сшили игрушки, которые отправят в детский дом. Об этом сообщили на официальной странице ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
«Осужденные мужчины тагильской колонии ИК-5 сшили необычные игрушки все игрушки, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом
«В исправительной колонии строгого режима №5 (г. Нижний Тагил) отдел по воспитательной работе с осужденными учреждения организовал конкурс мягких игрушек. Все работы, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом», — сообщили представители ведомства.
Осужденные самостоятельно изготавливали игрушки, после завершения конкурса авторов лучших поделок наградили грамотами. По словам организаторов, подобные конкурсы направлены на развитие творческих способностей у заключенных и позволяют им приобщиться к социальным проектам.
Ранее URA.RU сообщало о попытке передать запрещенные средства связи заключенным в торте. Также агентство рассказывало, что свердловские зэки изготавливают мебель для студентов ХМАО.
Лучшие игрушки заключенных
Фото: сообщество «ГУФСИН по Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»
Осужденные ИК-5 в Нижнем Тагиле сшили игрушки, которые отправят в детский дом. Об этом сообщили на официальной странице ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Осужденные мужчины тагильской колонии ИК-5 сшили необычные игрушки все игрушки, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом «В исправительной колонии строгого режима №5 (г. Нижний Тагил) отдел по воспитательной работе с осужденными учреждения организовал конкурс мягких игрушек. Все работы, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом», — сообщили представители ведомства. Осужденные самостоятельно изготавливали игрушки, после завершения конкурса авторов лучших поделок наградили грамотами. По словам организаторов, подобные конкурсы направлены на развитие творческих способностей у заключенных и позволяют им приобщиться к социальным проектам. Ранее URA.RU сообщало о попытке передать запрещенные средства связи заключенным в торте. Также агентство рассказывало, что свердловские зэки изготавливают мебель для студентов ХМАО.