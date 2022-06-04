04 июня 2022

Тагильские зэки сшили игрушки для сирот

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, охрана, колония, тюрьма, уголовники, итк, исправительно-трудовая колония, тюремная роба, зэки, ик-6
Свердловские заключенные подарят игрушки детям-сиротам Фото:

Осужденные ИК-5 в Нижнем Тагиле сшили игрушки, которые отправят в детский дом. Об этом сообщили на официальной странице ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«Осужденные мужчины тагильской колонии ИК-5 сшили необычные игрушки все игрушки, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом

«В исправительной колонии строгого режима №5 (г. Нижний Тагил) отдел по воспитательной работе с осужденными учреждения организовал конкурс мягких игрушек. Все работы, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом», — сообщили представители ведомства.

Осужденные самостоятельно изготавливали игрушки, после завершения конкурса авторов лучших поделок наградили грамотами. По словам организаторов, подобные конкурсы направлены на развитие творческих способностей у заключенных и позволяют им приобщиться к социальным проектам.

Ранее URA.RU сообщало о попытке передать запрещенные средства связи заключенным в торте. Также агентство рассказывало, что свердловские зэки изготавливают мебель для студентов ХМАО.

Лучшие игрушки заключенных
Фото:

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Осужденные ИК-5 в Нижнем Тагиле сшили игрушки, которые отправят в детский дом. Об этом сообщили на официальной странице ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Осужденные мужчины тагильской колонии ИК-5 сшили необычные игрушки все игрушки, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом «В исправительной колонии строгого режима №5 (г. Нижний Тагил) отдел по воспитательной работе с осужденными учреждения организовал конкурс мягких игрушек. Все работы, по окончанию конкурса, будут отправлены в детский дом», — сообщили представители ведомства. Осужденные самостоятельно изготавливали игрушки, после завершения конкурса авторов лучших поделок наградили грамотами. По словам организаторов, подобные конкурсы направлены на развитие творческих способностей у заключенных и позволяют им приобщиться к социальным проектам. Ранее URA.RU сообщало о попытке передать запрещенные средства связи заключенным в торте. Также агентство рассказывало, что свердловские зэки изготавливают мебель для студентов ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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