Судно принадлежит компании «Аэрофлот»Международный аэропорт «Сургут» им. Ф. Салманова, «ВКонтакте»
В аэропорту Сургута (ХМАО) побывало воздушное судно, украшенное ливреей бело-синего цвета. Дизайн стилизован под гжельские узоры. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте».
«Airbus A321 компании „Аэрофлот“ в юбилейной ливрее „Гжель“ в Сургуте. Гжель — это символ России, узнаваемый во всем мире. Это красота, понятная любому человеку. А белый и синий цвета — краски неба», — отмечается в сообщении.
Ливрея появилась на самолете в 2018 году. Эскиз Екатерины Лесик выбрали по итогам творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота».
Ранее URA.RU писало, что новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов был назначен на 4 июня.
Airbus A321, раскрашенный под гжель
Международный аэропорт «Сургут» им. Ф. Салманова, «ВКонтакте»
Airbus A321, раскрашенный под гжель
Международный аэропорт «Сургут» им. Ф. Салманова, «ВКонтакте»
В аэропорту Сургута (ХМАО) побывало воздушное судно, украшенное ливреей бело-синего цвета. Дизайн стилизован под гжельские узоры. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте». «Airbus A321 компании „Аэрофлот“ в юбилейной ливрее „Гжель“ в Сургуте. Гжель — это символ России, узнаваемый во всем мире. Это красота, понятная любому человеку. А белый и синий цвета — краски неба», — отмечается в сообщении. Ливрея появилась на самолете в 2018 году. Эскиз Екатерины Лесик выбрали по итогам творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота». Ранее URA.RU писало, что новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов был назначен на 4 июня.