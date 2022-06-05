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В аэропорту Сургута побывал самолет, раскрашенный под гжель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судно принадлежит компании «Аэрофлот»

В аэропорту Сургута (ХМАО) побывало воздушное судно, украшенное ливреей бело-синего цвета. Дизайн стилизован под гжельские узоры. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

«Airbus A321 компании „Аэрофлот“ в юбилейной ливрее „Гжель“ в Сургуте. Гжель — это символ России, узнаваемый во всем мире. Это красота, понятная любому человеку. А белый и синий цвета — краски неба», — отмечается в сообщении.

Ливрея появилась на самолете в 2018 году. Эскиз Екатерины Лесик выбрали по итогам творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота».

Ранее URA.RU писало, что новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов был назначен на 4 июня.

Airbus A321, раскрашенный под гжель
Airbus A321, раскрашенный под гжель

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В аэропорту Сургута (ХМАО) побывало воздушное судно, украшенное ливреей бело-синего цвета. Дизайн стилизован под гжельские узоры. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте». «Airbus A321 компании „Аэрофлот“ в юбилейной ливрее „Гжель“ в Сургуте. Гжель — это символ России, узнаваемый во всем мире. Это красота, понятная любому человеку. А белый и синий цвета — краски неба», — отмечается в сообщении. Ливрея появилась на самолете в 2018 году. Эскиз Екатерины Лесик выбрали по итогам творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота». Ранее URA.RU писало, что новый рейс из Сургута в столицу Киргизии открывает авиакомпания Utair. Старт перелетов был назначен на 4 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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