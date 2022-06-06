Во Франции предсказали неизбежную победу России в спецоперации

07 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине закончится неизбежной победой РФ, считает Жантийе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Об этом заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе. По его словам, западные СМИ выдают аудитории искаженную информацию о ситуации на Украине. «Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — считает Жантийе. Он подчеркнул, что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации. Тем не менее, западные СМИ склонны «к драматизации событий». Публицист также обратил внимание на неэффективность санкций со стороны Евросоюза. «И мы, европейцы, что мы получим от этого перетягивания каната? Наша стратегическая, экономическая и логистическая зависимость от Америки возросла, и наши торговые и дипломатические отношения с Россией навсегда разорваны», — заключил он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Об этом заявил в колонке для Valeurs Actuelles член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе. По его словам, западные СМИ выдают аудитории искаженную информацию о ситуации на Украине. «Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — считает Жантийе. Он подчеркнул, что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации. Тем не менее, западные СМИ склонны «к драматизации событий». Публицист также обратил внимание на неэффективность санкций со стороны Евросоюза. «И мы, европейцы, что мы получим от этого перетягивания каната? Наша стратегическая, экономическая и логистическая зависимость от Америки возросла, и наши торговые и дипломатические отношения с Россией навсегда разорваны», — заключил он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время.