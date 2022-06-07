Вице-губернатор ХМАО Ислаев вмешался в конфликт жителей и мэрии

08 июня 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Ислаев предложил провести переоценку квартир, которую жители считают заниженной Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска Вице-губернатор Азат Ислаев придумал, как решить конфликт жителей Нижневартовска с мэрией. Собственников квартир в аварийных домах на улице Мусы Джалиля не устроило переселение из центра города в отдаленные районы. Первые шаги к решению проблемы Ислаев озвучил на встрече с жителями, передает корреспондент URA.RU. Альтернатива переселению — получение собственниками выкупной стоимости за жилье. Первичную оценку квартир жители считают заниженной. «Однозначно посмотреть еще раз по оценке [квартир], потому что компании оценочные разные, видение у них разное. И говорить о том, что это [переоценку жилья] должны сделать жители расселяемые можно сколько угодно, но я думаю, что администрация точно в состоянии это сама решить. Это будет справедливо в текущих ценах. И это сделать надо очень быстро», — отметил на встрече с жителями Ислаев. Следующий выход из проблемной ситуации — найти альтернативу квартирам, которые находятся в удаленном 16П микрорайоне на улице Осенней. Пока что это единственное доступное жилье для переселения. «Поговорить о возможности сдвижки сроков по вводу жилья. Хочу чтобы вы понимали непростую ситуацию застройщика. Всегда кажется, что коммерсанты зарабатывают много денег, у всех там их отнимают, но сейчас они тоже не в лучшем находятся состоянии. У них состояние очень пограничное, поэтому нам здесь важно не пережать. Должен быть баланс интересов», — добавил Ислаев. Первые результаты работы на встрече договорились озвучить к 20 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске в этих же аварийных домах по улице Мусы Джалиля, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Вице-губернатор Азат Ислаев придумал, как решить конфликт жителей Нижневартовска с мэрией. Собственников квартир в аварийных домах на улице Мусы Джалиля не устроило переселение из центра города в отдаленные районы. Первые шаги к решению проблемы Ислаев озвучил на встрече с жителями, передает корреспондент URA.RU. Альтернатива переселению — получение собственниками выкупной стоимости за жилье. Первичную оценку квартир жители считают заниженной. «Однозначно посмотреть еще раз по оценке [квартир], потому что компании оценочные разные, видение у них разное. И говорить о том, что это [переоценку жилья] должны сделать жители расселяемые можно сколько угодно, но я думаю, что администрация точно в состоянии это сама решить. Это будет справедливо в текущих ценах. И это сделать надо очень быстро», — отметил на встрече с жителями Ислаев. Следующий выход из проблемной ситуации — найти альтернативу квартирам, которые находятся в удаленном 16П микрорайоне на улице Осенней. Пока что это единственное доступное жилье для переселения. «Поговорить о возможности сдвижки сроков по вводу жилья. Хочу чтобы вы понимали непростую ситуацию застройщика. Всегда кажется, что коммерсанты зарабатывают много денег, у всех там их отнимают, но сейчас они тоже не в лучшем находятся состоянии. У них состояние очень пограничное, поэтому нам здесь важно не пережать. Должен быть баланс интересов», — добавил Ислаев. Первые результаты работы на встрече договорились озвучить к 20 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске в этих же аварийных домах по улице Мусы Джалиля, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию.