Предприниматели в ЯНАО меняют санкционный софт на российский

В компьютерных клубах региона перешли на отечественное ПО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ЯНАО компьютерные клубы перешли на отечественные системы администрирования. Изменения связаны с тем, что создатели наиболее популярного ранее ПО решили уйти с российского рынка, рассказали в салехардском клубе AURA cyber zone.

«Начали пользоваться российским ПО, на него перешла половина российских клубов. Не могу сказать, что было легко, по щелчку пальцев. Были трудности во время перехода, когда нужно было заново разобраться с функционалом новой программы и наладить ее работу на компьютерах», — поделились в интервью с URA.RU в компании.

Российская программа для управления клубом, по словам представителей AURA, еще дорабатывается, из-за чего порой возникают ошибки, но администраторы приложения всегда отвечают на вопросы и оказывают помощь в обслуживании. Также более проблемной стала работа с постоянными клиентами, которые привыкли к старой программе.

«Тяжело было с клиентами, которые не понимали некоторых нововведений. На прошлой программе можно было выходить с аккаунта и оставшееся время сохранялось, сейчас не потраченное время сгорает», — рассказывает технический специалист AURA Владислав Савкин.

Ограничения повлияли и на ассортимент. Покупать новинки на игровых площадках сейчас невозможно, потому что многие издатели запретили продажу своих товаров в России.

Ранее URA.RU рассказывало, что регионы УрФО лучше всего справились с санкционным давлением со стороны стран Запада. Оно началось еще в 2014 году и многократно увеличилось после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин тогда назвал ее главной целью помощь жителям Донбасса.