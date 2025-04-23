Полностью отечественный Superjet совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Полностью произведенный в России в рамках программы импортозамещения самолет SSJ-100 («Суперджет») успешно провел первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
«Третий опытный „Суперджет“ с заводским номером 97003, созданный нашей ОАК, присоединился к программе летных испытаний, совершив первый полет в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в посте Ростеха в telegram-канале. Отмечается, что полет проходил около 40 минут на высоте до трех километров и скорости до 500 км/ч. Тесты подтвердили стабильную работу самолета.
SJ-100, созданный с применением исключительно отечественных компонентов, ждал своего первого полета не позднее конца апреля, когда должна была установиться подходящая погода. Судно представляет собой узкофюзеляжный самолет для перевозок на короткие расстояния, разрабатываемый в рамках программы по замещению импортных систем и комплектующих.
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