Полностью отечественный Superjet совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

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Полностью импортозамещенный «Суперджет» провел первый полет, сообщили в Ростехе
Полностью импортозамещенный «Суперджет» провел первый полет, сообщили в Ростехе Фото:

Полностью произведенный в России в рамках программы импортозамещения самолет SSJ-100 («Суперджет») успешно провел первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Третий опытный „Суперджет“ с заводским номером 97003, созданный нашей ОАК, присоединился к программе летных испытаний, совершив первый полет в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в посте Ростеха в telegram-канале. Отмечается, что полет проходил около 40 минут на высоте до трех километров и скорости до 500 км/ч. Тесты подтвердили стабильную работу самолета.

SJ-100, созданный с применением исключительно отечественных компонентов, ждал своего первого полета не позднее конца апреля, когда должна была установиться подходящая погода. Судно представляет собой узкофюзеляжный самолет для перевозок на короткие расстояния, разрабатываемый в рамках программы по замещению импортных систем и комплектующих.

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Полностью произведенный в России в рамках программы импортозамещения самолет SSJ-100 («Суперджет») успешно провел первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха. «Третий опытный „Суперджет“ с заводским номером 97003, созданный нашей ОАК, присоединился к программе летных испытаний, совершив первый полет в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в посте Ростеха в telegram-канале. Отмечается, что полет проходил около 40 минут на высоте до трех километров и скорости до 500 км/ч. Тесты подтвердили стабильную работу самолета. SJ-100, созданный с применением исключительно отечественных компонентов, ждал своего первого полета не позднее конца апреля, когда должна была установиться подходящая погода. Судно представляет собой узкофюзеляжный самолет для перевозок на короткие расстояния, разрабатываемый в рамках программы по замещению импортных систем и комплектующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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