В Тюмени торгуют фруктами и овощами неизвестного происхождения

У большинства лученных торговцев фруктами и овощами нет документов на продукцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улицах Тюмени появились торговые палатки с овощами и фруктами неизвестного происхождения: продавцы, которые в них работают, не могут предоставить покупателям документы на продукцию. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Такая палатка появилась недалеко от нашего дома неделю назад. Решила купить фруктов детям. Подошла, спросила у продавца документы на продукцию. Ответил, что их нет, но фрукты „очень хорошего качества“. Естественно, покупать ничего не стала», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другая тюменка в беседе с URA.RU отметила, что подобных палаток в городе этим летом стало очень много. «Раньше фрукты — овощи продавали в ларьках. Ну они хоть стационарные. А этим летом просто садятся там, где удобно, и торгуют. В спальных районах очень много таких „предпринимателей“. А если купишь и отравишься? Где потом их искать?», — сообщила она в разговоре с агентством.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские чиновники при поддержке силовиков изъяли у уличных продавцов 420,5 кг овощей и фруктов. На «предпринимателей» составлено 47 протоколов о нарушении правил торговли.