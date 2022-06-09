В Тюмени торгуют фруктами и овощами неизвестного происхождения

На улицах Тюмени появились торговые палатки с овощами и фруктами неизвестного происхождения: продавцы, которые в них работают, не могут предоставить покупателям документы на продукцию. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.
«Такая палатка появилась недалеко от нашего дома неделю назад. Решила купить фруктов детям. Подошла, спросила у продавца документы на продукцию. Ответил, что их нет, но фрукты „очень хорошего качества“. Естественно, покупать ничего не стала», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени.
Другая тюменка в беседе с URA.RU отметила, что подобных палаток в городе этим летом стало очень много. «Раньше фрукты — овощи продавали в ларьках. Ну они хоть стационарные. А этим летом просто садятся там, где удобно, и торгуют. В спальных районах очень много таких „предпринимателей“. А если купишь и отравишься? Где потом их искать?», — сообщила она в разговоре с агентством.
В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские чиновники при поддержке силовиков изъяли у уличных продавцов 420,5 кг овощей и фруктов. На «предпринимателей» составлено 47 протоколов о нарушении правил торговли.
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На улицах Тюмени появились торговые палатки с овощами и фруктами неизвестного происхождения: продавцы, которые в них работают, не могут предоставить покупателям документы на продукцию. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Такая палатка появилась недалеко от нашего дома неделю назад. Решила купить фруктов детям. Подошла, спросила у продавца документы на продукцию. Ответил, что их нет, но фрукты „очень хорошего качества“. Естественно, покупать ничего не стала», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другая тюменка в беседе с URA.RU отметила, что подобных палаток в городе этим летом стало очень много. «Раньше фрукты — овощи продавали в ларьках. Ну они хоть стационарные. А этим летом просто садятся там, где удобно, и торгуют. В спальных районах очень много таких „предпринимателей“. А если купишь и отравишься? Где потом их искать?», — сообщила она в разговоре с агентством. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские чиновники при поддержке силовиков изъяли у уличных продавцов 420,5 кг овощей и фруктов. На «предпринимателей» составлено 47 протоколов о нарушении правил торговли.