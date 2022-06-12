Губернатор Моор заявил, что Ишим имеет перспективы развития

Губернатор Тюменской области Александр Моор уверен, что Ишим имеет большие возможности для развития Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нахождение Ишима на пересечении автомобильной и железной дороги дает городу возможности для экономического развития. Такое заявление губернатора Тюменской области Александр Моора опубликовал информационный центр правительства региона.

«Федеральная автотрасса от Тюмени до Ишима на участке до 122 километра будет расширена до четырех полос. Учитывая задачи, которые стоят перед страной в сфере логистики, уверен, она будет расширяться и дальше. Город стоит на пересечении автомобильной и железной дороги. Это дает большие возможности для экономического развития», — сообщает слова Моора инфоцентр правительства Тюменской области. Губернатор также отметил, что в этом году снимут технические ограничения по газификации территории в районе Ишима, благодаря чему может появиться индустриальный парк по переработке сельхозпродукции.

Глава региона также считает, что эти изменения откроют возможность для реализации новых инвестиционных проектов и дадут жителям города больше мотивации развиваться. «Это означает новое качество жизни. У молодых ишимцев будет еще больше желания трудиться и создавать семьи», — отметил Моор.

Ранее URA.RU сообщало о выступлении полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева в День России перед ишимцами. Он акцентировал внимание, что город вместе со страной достойно пережил исторические взлеты и падения.