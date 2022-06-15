«Коммерсант»: власти не отдадут «Ростеху» их долю в «Ростелекоме»

«Ростех» рассчитывал усилить компетенции в области разработки телекоммуникационного оборудования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти РФ отказались от идеи передачи «Ростеху» доли государства в «Ростелекоме». Об этом сообщили журналистам на источники в правительстве и знакомые с вопросом.

Правительство РФ не хочет передавать госкорпорации «Ростех» принадлежащие государству 35,91% в ПАО «Ростелеком», передает « Коммерсант ». Причиной отказа, со слов источника, стало опасение профильного вице-премьера и члена совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишиться рычагов влияния на компанию.

В случае положительной сделки интеграция с «Ростелекомом» могла усилить компетенции «Ростеха» в области разработки телекоммуникационного оборудования. Кроме того, оператор стал бы якорным заказчиком, уточняет источник. В августе 2021 года «Ростех» создала компанию «Спектр», которая должна заняться выпуском оборудования для сетей 4G, 5G и 6G. Но в конце этого же года выяснилось, что предложенное им на тестирование оборудование не соответствует техническим требованиям.

В Минцифры отказались от комментариев, пишет газета. Представитель Чернышенко не ответил на запрос издания.

Ранее URA.RU сообщало, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов раскритиковал курс на импортозамещение, заявив, что это «путь в никуда». По его словам, технологическое развитие невозможно без международных партнерств, потому Россия должна оставаться частью глобального мира.