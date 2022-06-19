Мэрию Кургана подключили к спору прокуратуры с центральным рынком

Департамент финансов администрации Кургана привлекли к суду по центральному рынку в качестве третьего лица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент финансов администрации Кургана привлекли в качестве третьего лица к судебным разбирательствам прокуратуры Курганской области с АО «Курганский центральный рынок» и ООО «Новый рынок». Такое решение принял арбитражный суд региона. Надзорный орган требует признать недействительным договор, в соответствии с которым «Новый рынок» является управляющей организацией для «Курганского центрального рынка».

«Изучив материалы дела, суд считает необходимым отложить судебное заседание в связи с привлечением третьего лица и для представления дополнительных доказательств в обоснование доводов. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, департамент финансов и имущества администрации города Кургана», — указано в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Суд отмечает, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до завершения рассмотрения дела в первой инстанции. Следующее судебное заседание назначено на 4 июля.

О судебном споре прокуратуры с ООО «Новый рынок» и АО «Курганский центральный рынок» ранее сообщало URA.RU. Надзорный орган требует признать недействительным (ничтожным) договор от 11 февраля 2020 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенным между ответчиками. 78,3% акций АО «Курганский центральный рынок» принадлежат департаменту финансов администрации Кургана. По данным СБИС, владельцами ООО «Новый рынок» являются бизнесмены Андрей Попов, Вадим Артюхов и Максим Муравский. Это же общество занимается реконструкцией Некрасовской ярмарки.

Ранее комиссия УФАС по Курганской области признала постановление администрации Кургана, связанное с организацией совместных ярмарок с АО «Курганский центральный рынок», не соответствующим закону «О защите конкуренции». В УФАС считают, что полномочия по организации ярмарок администрация должна реализовывать самостоятельно, а не через АО.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам