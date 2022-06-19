Растения займут площадь около 240 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

В Челябинске бывшую городскую свалку засадят мискантусами. Данные растения способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«Многолетние травянистые растения займут площадь около 240 квадратных метров. Растения нетребовательны, обладают высокой скоростью роста и хорошей адаптивностью к окружающей среде. Они способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, а также создавать условия для развития полноценной экосистемы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии пояснили, что городская свалка станет опытным образцом в проекте. В случае успешной реализации, такой опыт смогут использовать для возвращения в хозяйственную деятельность загрязненных территорий мегаполиса.

Проект рекультивации городской свалки в Челябинске был признан самым успешным экологическим проектом в России. Свалка являлась крупнейшей в Европе. Ее рекультивация позволила на 20% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Мискантусы имеют длительный период декоративности — с весны до поздней осени Фото: пресс-служба администрации Челябинска