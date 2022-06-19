19 июня 2022

Свалку в Челябинске засадят растениями, перерабатывающими мусор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объект накопленного вреда (городская свалка). Челябинск, рекультивация свалки
Растения займут площадь около 240 квадратных метров Фото:
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Проблемы экологии в Челябинске

В Челябинске бывшую городскую свалку засадят мискантусами. Данные растения способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«Многолетние травянистые растения займут площадь около 240 квадратных метров. Растения нетребовательны, обладают высокой скоростью роста и хорошей адаптивностью к окружающей среде. Они способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, а также создавать условия для развития полноценной экосистемы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии пояснили, что городская свалка станет опытным образцом в проекте. В случае успешной реализации, такой опыт смогут использовать для возвращения в хозяйственную деятельность загрязненных территорий мегаполиса.

Проект рекультивации городской свалки в Челябинске был признан самым успешным экологическим проектом в России. Свалка являлась крупнейшей в Европе. Ее рекультивация позволила на 20% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Мискантусы имеют длительный период декоративности — с весны до поздней осени
Фото:

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В Челябинске бывшую городскую свалку засадят мискантусами. Данные растения способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «Многолетние травянистые растения займут площадь около 240 квадратных метров. Растения нетребовательны, обладают высокой скоростью роста и хорошей адаптивностью к окружающей среде. Они способны извлекать из грунта загрязнения и перерабатывать их, а также создавать условия для развития полноценной экосистемы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. В мэрии пояснили, что городская свалка станет опытным образцом в проекте. В случае успешной реализации, такой опыт смогут использовать для возвращения в хозяйственную деятельность загрязненных территорий мегаполиса. Проект рекультивации городской свалки в Челябинске был признан самым успешным экологическим проектом в России. Свалка являлась крупнейшей в Европе. Ее рекультивация позволила на 20% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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