20 июня 2022

В курганском городе на три дня запретят продажу алкоголя

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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
В Далматовском районе ограничат продажу алкоголя с 24 по 26 июня Фото:

Из-за спортивных мероприятий в Далматовском районе запретят продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать с 24 по 26 июня. Об этом сообщается в официальной группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Распоряжением администрации Далматовского района от 21.06.2022 года № 503 в связи с проведением XXIII областных сельских спортивных игр „Золотой колос“ введен запрет на продажу алкогольной продукции, том числе пива, в организациях розничной торговли и предприятиях общественного питания 24, 25 и 26 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на выпускной запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 23 июня.

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Из-за спортивных мероприятий в Далматовском районе запретят продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать с 24 по 26 июня. Об этом сообщается в официальной группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Распоряжением администрации Далматовского района от 21.06.2022 года № 503 в связи с проведением XXIII областных сельских спортивных игр „Золотой колос“ введен запрет на продажу алкогольной продукции, том числе пива, в организациях розничной торговли и предприятиях общественного питания 24, 25 и 26 июня 2022 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на выпускной запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 23 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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