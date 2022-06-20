В курганском городе на три дня запретят продажу алкоголя

В Далматовском районе ограничат продажу алкоголя с 24 по 26 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за спортивных мероприятий в Далматовском районе запретят продажу алкогольной продукции. Ограничения будут действовать с 24 по 26 июня. Об этом сообщается в официальной группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Распоряжением администрации Далматовского района от 21.06.2022 года № 503 в связи с проведением XXIII областных сельских спортивных игр „Золотой колос“ введен запрет на продажу алкогольной продукции, том числе пива, в организациях розничной торговли и предприятиях общественного питания 24, 25 и 26 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на выпускной запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 23 июня.