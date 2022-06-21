В курганский санаторий приедет кубинская певица

22 июня 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

В курганском санатории выступит кубинская исполнительница (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В санатории «Лесники» в Курганской области выступит кубинская певица Илиана Санчес. Концерт состоится в июле. Информация опубликована в группе санатория в социальной сети «ВКонтакте». «Чарующая кубинская красавица Илиана Санчес. Победительница конкурса «Новая волна-2019», участница популярного шоу «Голос» на «Первом канале», — указано в опубликованном сообщении. В санатории уточнили, что концерт запланирован на 9 июля. На сайте «Первого канала» указано, что Санчес была участницей седьмого сезона шоу «Голос». В карточке участницы говорится, что она родилась 5 ноября 1993 года на Кубе. В Россию приехала несколько лет назад, чтобы развиваться как артист. Ранее URA.RU писало, что в курганский санаторий привозили группу «На-На». Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе, власти продали в прошлом году за 83,8 млн рублей. Покупателем стало ООО «Лесники». Ранее владельцы санатория сообщали, что он станет курортом европейского уровня. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В санатории «Лесники» в Курганской области выступит кубинская певица Илиана Санчес. Концерт состоится в июле. Информация опубликована в группе санатория в социальной сети «ВКонтакте». «Чарующая кубинская красавица Илиана Санчес. Победительница конкурса «Новая волна-2019», участница популярного шоу «Голос» на «Первом канале», — указано в опубликованном сообщении. В санатории уточнили, что концерт запланирован на 9 июля. На сайте «Первого канала» указано, что Санчес была участницей седьмого сезона шоу «Голос». В карточке участницы говорится, что она родилась 5 ноября 1993 года на Кубе. В Россию приехала несколько лет назад, чтобы развиваться как артист. Ранее URA.RU писало, что в курганский санаторий привозили группу «На-На». Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе, власти продали в прошлом году за 83,8 млн рублей. Покупателем стало ООО «Лесники». Ранее владельцы санатория сообщали, что он станет курортом европейского уровня. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году.