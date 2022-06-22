Readovka: от европейцев скрывают правду о событиях в Донбассе

23 июня 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

От большинства жителей Италии скрывают правду о событиях на Донбассе Фото: Наталия Вершинина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От большинства жителей Италии скрывают правду о событиях на Донбассе, им пытаются навязать, что Россия агрессор, однако некоторые ищут правду. Об этом рассказал итальянский журналист и блогер Витторио Ранжелони. «Основная масса вообще не понимает, что происходит. <…> Им пытаются навязать, что Россия агрессор, Россия напала. <…> Но все-равно прозревают. <…> У людей появилась возможность задать себе вопросы, искать какую-то правду, не верить СМИ. Люди начинают все больше поддерживать, в том числе Донбасс и русских людей», — так Ранжелони ответил на вопрос, как итальянское общество воспринимает события на Украине. Readovka опубликовала видеозапись, где итальянский журналист дает интервью интернет-изданию. Он отметил, что в настоящее время, Украина продолжает бить по мирным объектам, школам и инфраструктуре. Журналист сообщил, что освещает реальные факты, происходящие на Украине, чтобы жители Италии представили себе общую картину событий. Он подчеркнул, что выдает весь добытый материал, чтобы люди не ставили под сомнение эту информацию. «Я пытаюсь больше мнений собрать и не вырезать. Чтобы просто сплошным потоком выдать, чтобы показать, что я не выбираю точки зрения людей», — сказал он. По его мнению, власти Киева зависят от мнения Запада. «Они марионетки, они колония. Когда [Киев] приобретет настоящую свободу, тогда будет в их прямых интересах договориться о мире», — резюмировал Ранжелони. Спецоперацию в Украине проводит с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

От большинства жителей Италии скрывают правду о событиях на Донбассе, им пытаются навязать, что Россия агрессор, однако некоторые ищут правду. Об этом рассказал итальянский журналист и блогер Витторио Ранжелони. «Основная масса вообще не понимает, что происходит. <…> Им пытаются навязать, что Россия агрессор, Россия напала. <…> Но все-равно прозревают. <…> У людей появилась возможность задать себе вопросы, искать какую-то правду, не верить СМИ. Люди начинают все больше поддерживать, в том числе Донбасс и русских людей», — так Ранжелони ответил на вопрос, как итальянское общество воспринимает события на Украине. Readovka опубликовала видеозапись, где итальянский журналист дает интервью интернет-изданию. Он отметил, что в настоящее время, Украина продолжает бить по мирным объектам, школам и инфраструктуре. Журналист сообщил, что освещает реальные факты, происходящие на Украине, чтобы жители Италии представили себе общую картину событий. Он подчеркнул, что выдает весь добытый материал, чтобы люди не ставили под сомнение эту информацию. «Я пытаюсь больше мнений собрать и не вырезать. Чтобы просто сплошным потоком выдать, чтобы показать, что я не выбираю точки зрения людей», — сказал он. По его мнению, власти Киева зависят от мнения Запада. «Они марионетки, они колония. Когда [Киев] приобретет настоящую свободу, тогда будет в их прямых интересах договориться о мире», — резюмировал Ранжелони. Спецоперацию в Украине проводит с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.