Челябинская компания поставит сладости из конопли в Азию

23 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

«Медал» выпускает 11 видов продукции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Челябинская компания «Медал», производящая пищевые продукты из семян конопли, планирует поставлять их в Азию. Разрешительные документы на отправку первой партии продукции уже получены. «Компания, выпускающая 11 видов товаров под марками Konkom и Konoplektika, получила разрешительные документы на отправку. Небольшую пробную партию компания ранее направила на реализацию в США», — пишет «Коммерсантъ. Южный Урал». Речь идет о поставках продукции в Китай, Лаос, Вьетнам и Таиланд. С 2019 года компания торгует своей продукцией в Казахстане, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Узбекистане. Уточняется, что «Медал» производит конопляное масло, протеин и кондитерские изделия, такие как конфеты, сгущенка и т. д. Недавно запущено производство скрабов. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Челябинская компания «Медал», производящая пищевые продукты из семян конопли, планирует поставлять их в Азию. Разрешительные документы на отправку первой партии продукции уже получены. «Компания, выпускающая 11 видов товаров под марками Konkom и Konoplektika, получила разрешительные документы на отправку. Небольшую пробную партию компания ранее направила на реализацию в США», — пишет «Коммерсантъ. Южный Урал». Речь идет о поставках продукции в Китай, Лаос, Вьетнам и Таиланд. С 2019 года компания торгует своей продукцией в Казахстане, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Узбекистане. Уточняется, что «Медал» производит конопляное масло, протеин и кондитерские изделия, такие как конфеты, сгущенка и т. д. Недавно запущено производство скрабов.