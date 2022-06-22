22 июня 2022

Челябинская компания поставит сладости из конопли в Азию

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, кондитерская фабрика, конфеты шоколадные, производство
«Медал» выпускает 11 видов продукции Фото:

Челябинская компания «Медал», производящая пищевые продукты из семян конопли, планирует поставлять их в Азию. Разрешительные документы на отправку первой партии продукции уже получены.

«Компания, выпускающая 11 видов товаров под марками Konkom и Konoplektika, получила разрешительные документы на отправку. Небольшую пробную партию компания ранее направила на реализацию в США», — пишет «Коммерсантъ. Южный Урал».

Речь идет о поставках продукции в Китай, Лаос, Вьетнам и Таиланд. С 2019 года компания торгует своей продукцией в Казахстане, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Узбекистане.

Уточняется, что «Медал» производит конопляное масло, протеин и кондитерские изделия, такие как конфеты, сгущенка и т. д. Недавно запущено производство скрабов.

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Челябинская компания «Медал», производящая пищевые продукты из семян конопли, планирует поставлять их в Азию. Разрешительные документы на отправку первой партии продукции уже получены. «Компания, выпускающая 11 видов товаров под марками Konkom и Konoplektika, получила разрешительные документы на отправку. Небольшую пробную партию компания ранее направила на реализацию в США», — пишет «Коммерсантъ. Южный Урал». Речь идет о поставках продукции в Китай, Лаос, Вьетнам и Таиланд. С 2019 года компания торгует своей продукцией в Казахстане, Белоруссии, Армении, Таджикистане и Узбекистане. Уточняется, что «Медал» производит конопляное масло, протеин и кондитерские изделия, такие как конфеты, сгущенка и т. д. Недавно запущено производство скрабов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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