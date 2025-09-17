В Челябинск с рабочей поездкой прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«У Александра Куренкова — плотный график рабочих поездок в российские регионы и зарубежные визиты. 17 сентября глава МЧС России прибыл в Челябинск», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Куренков проинспектирует опытные испытания робототехники, которая поступает на помощь сотрудникам ведомства. Обсудит проблемные вопросы в работе структурных подразделений. В аэропорту имени Игоря Курчатова Куренкова встречал губернатор региона Алексей Текслер.
