В Челябинск прибыл глава МЧС России Куренков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куренков прилетел в Челябинск
Куренков прилетел в Челябинск Фото:

В Челябинск с рабочей поездкой прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«У Александра Куренкова — плотный график рабочих поездок в российские регионы и зарубежные визиты. 17 сентября глава МЧС России прибыл в Челябинск», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Куренков проинспектирует опытные испытания робототехники, которая поступает на помощь сотрудникам ведомства. Обсудит проблемные вопросы в работе структурных подразделений. В аэропорту имени Игоря Курчатова Куренкова встречал губернатор региона Алексей Текслер. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинск с рабочей поездкой прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «У Александра Куренкова — плотный график рабочих поездок в российские регионы и зарубежные визиты. 17 сентября глава МЧС России прибыл в Челябинск», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Куренков проинспектирует опытные испытания робототехники, которая поступает на помощь сотрудникам ведомства. Обсудит проблемные вопросы в работе структурных подразделений. В аэропорту имени Игоря Курчатова Куренкова встречал губернатор региона Алексей Текслер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...