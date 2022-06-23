В Челябинске начался бум туров выходного дня

Челябинцы в 2022 году открыли для себя новые локации для туризма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске на треть увеличился спрос на туры выходного дня, если сравнивать с турсезоном 2021 года. Как URA.RU отметили участники рынка, это может быть связано с желанием горожан отдохнуть и сэкономить одновременно.

«Все коллеги отмечают: на туры выходного дня нынче в Челябинске ажиотажный спрос. Пандемия закончилась, и люди ищут возможности для отдыха. Сегмент массовых туров актуален в бюджетном сегменте», — рассказала URA.RU директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

По словам собеседницы, средний чек такого тура составляет 1500—2000 рублей. Это могут быть поездки на один или два дня, реже — более продолжительные. Васильева обратила внимание, что в высоком сезоне 2022 года туроператоры поставили в свои программы туры в Тобольск, хотя обычно туда массово едут зимой.

«В основном наши клиенты — это женщины старше 30 лет. Часто они отправляются в путешествие с детьми школьного возраста. Спрос выше прошлогоднего. Когда жарко, люди предпочитают челябинские озера. В Касли или Кыштым туристы едут, спрашивая хороших экскурсоводов», — поделилась с URA.RU директор челябинского туроператора «АВТО-ТУР» Мария Коробова.

Коробова отметила, что в 2022 году в себестоимости тура примерно на 20% поднялись расходы на услуги перевозчиков. Гостиницы и точки общепита сохранили цены на уровне 2021 года. Увеличение стоимости транспортных услуг, как считает эксперт, связано как с ростом стоимости запчастей с расходными материалами, так и с нехваткой в регионе автобусов.

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