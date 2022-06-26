Власти раскрыли, на что чаще всего жалуются жители Пермского края

27 июня 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Чаще всего жители Прикамья жаловались на здравоохранение и ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Пермского края стали реже обращаться в адрес губернатора и органов власти различных уровней. Цифры приводятся в информационно-статистическом обзоре обращений граждан, который размещен на сайте краевого правительства. В приведенном анализе сказано, что за первый квартал 2022 года от жителей края главе региона и правительству поступило свыше 2,6 тыс. обращений. Большая часть из них касалась вопросов социальной сферы. «Всего в отделе по работе с обращениями граждан зарегистрировано 2 689 обращений, что на 5% меньше, чем в первом квартале 2021 года (2 822 обращения). Анализ обращений на имя губернатора Пермского края и в адрес правительства края показывает, что наибольшее количество вопросов раздела „социальная сфера“ относится к решению проблем здравоохранения — 284 вопроса», — отмечается в обзоре. Чаще всего пермяков волновали вопросы лечения и оказания медпомощи, работы медицинских учреждений, качество оказания медпомощи взрослым в поликлиниках и лекарственное обеспечение. Общее количество обращений, направленных гражданами в исполнительные органы госвласти и органы местного самоуправления, превысило 18,5 тысячи. Как правило, жители края обращали внимание чиновников на ситуацию в сфере ЖКХ (улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору соцнайма, обеспечение жильем детей-сирот и прочее). Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Пермского края стали реже обращаться в адрес губернатора и органов власти различных уровней. Цифры приводятся в информационно-статистическом обзоре обращений граждан, который размещен на сайте краевого правительства. В приведенном анализе сказано, что за первый квартал 2022 года от жителей края главе региона и правительству поступило свыше 2,6 тыс. обращений. Большая часть из них касалась вопросов социальной сферы. «Всего в отделе по работе с обращениями граждан зарегистрировано 2 689 обращений, что на 5% меньше, чем в первом квартале 2021 года (2 822 обращения). Анализ обращений на имя губернатора Пермского края и в адрес правительства края показывает, что наибольшее количество вопросов раздела „социальная сфера“ относится к решению проблем здравоохранения — 284 вопроса», — отмечается в обзоре. Чаще всего пермяков волновали вопросы лечения и оказания медпомощи, работы медицинских учреждений, качество оказания медпомощи взрослым в поликлиниках и лекарственное обеспечение. Общее количество обращений, направленных гражданами в исполнительные органы госвласти и органы местного самоуправления, превысило 18,5 тысячи. Как правило, жители края обращали внимание чиновников на ситуацию в сфере ЖКХ (улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору соцнайма, обеспечение жильем детей-сирот и прочее).