Глава Пермского края Махонин сделал селфи на балу выпускников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал на краевом выпускном балу и сделал селфи-снимок со сцены вместе с тысячами выпускников пермских школ. О посещении мероприятия губернатор рассказал в своем telegram-канале.

«В очередной раз убедился — какая же у нас классная молодежь. Открытые, активные, умные ребята — с вами Пермский край ждет славное будущее», — описал впечатления от ребят Махонин. На краевом балу собрались около 4,5 тысячи окончивших школы ребят.

Также глава Прикамья сопроводил снимок признанием, что власти старались сделать этот праздник для молодого поколения особенным. Махонин призвал молодое поколение не бояться ошибаться на своем жизненном пути, а также посоветовал «мечтать, творить и верить в себя».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начался выпускной бал. Впервые тысячи выпускников пришли на краевой всеобщий выпускной на берег Камы.

Селфи, сделанное губернатором Махонины на пермском краевом балу выпускников фото: telegram-канал Дмитрия Махонина