Бал выпускников проводят на набережной впервые Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сегодня, 24 июня, в Перми проходит краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Впервые мероприятие решено было провести на набережной. На балу собрались около 4,5 тысячи выпускников со всех уголков Пермского края. Ребят поприветствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Выпускной — это особенный день в жизни каждого человека. И, конечно, мы постарались сделать так, чтобы именно этот выпускной вам запомнился. Поэтому мы решили, что берега Камы — это то место, которое достойно того, чтобы здесь были лучшие ребята, которые закончили школы, колледжи, техникумы. Хочется, чтобы этот день был с вами всю жизнь», — заявил Махонин и заслужил бурные овации.

Хэдлайнером мероприятия станет молодежная группа «Filatov&Karas», известная своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами. Вход организован по специальным пригласительным. Как проходит бал — смотрите в нашем фоторепортаже.