Жители ХМАО засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Видео они поделились в соцсети «ВКонтакте».
«Смерч над Белым Яром», — подписал видео подписчик паблика «К-информ Сургут». «В небе над Нефтеюганском — смерч», — сообщил участник группы «Это Юганск, детка Нефтеюганск».
«Реально на смерч похоже», — написал в комментариях к видео про Белый Яр Дмитрий Самарский. «Когда холодный и теплый ветра сталкиваются, это вихрь», — поделился Александр Косенко. «Ну и где там смерч», — усомнился под видео из Нефтеюганска Александр Шитиков.
Ранее URA.RU сообщало, что после обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Жители пишут, что ливень был не во всех районах города.
Жители ХМАО засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Видео они поделились в соцсети «ВКонтакте». «Смерч над Белым Яром», — подписал видео подписчик паблика «К-информ Сургут». «В небе над Нефтеюганском — смерч», — сообщил участник группы «Это Юганск, детка Нефтеюганск». «Реально на смерч похоже», — написал в комментариях к видео про Белый Яр Дмитрий Самарский. «Когда холодный и теплый ветра сталкиваются, это вихрь», — поделился Александр Косенко. «Ну и где там смерч», — усомнился под видео из Нефтеюганска Александр Шитиков. Ранее URA.RU сообщало, что после обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Жители пишут, что ливень был не во всех районах города.