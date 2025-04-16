Совфед запретил иноагентам заниматься просвещением: осталась подпись Путина

Лицам, признанным в России иноагентами, запрещается участвовать в просветительской и образовательной деятельности, направленной как на детей, так и на взрослых. Соответствующие законодательные инициативы одобрены Совфедом, документ направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину.
В документе указано, что иноагенты лишаются возможности участвовать в просветительской и образовательной деятельности в отношении взрослых, поскольку запрет осуществлять соответствующую деятельность в отношении детей уже была установлена. Также закон устанавливает, что лицензия на осуществление образовательной деятельности будет аннулирована при включении лицензиата в реестр иностранных агентов. Это изменение стало частью закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», инициированного группой депутатов Госдумы и дополняющего закон «Об образовании в РФ», сообщает ТАСС.
Кроме того, новый закон уточняет, что некоммерческая организация, признанная иноагентом, не может быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Также усиливается контроль за финансированием таких лиц и организаций, включая запрет на получение государственной или муниципальной поддержки.
Помимо этого, в законе уточняется, что теперь иноагентами признаются те, кто помогает исполнять решения международных организаций, в которых не принимает участия РФ. Также в определенных случаях, например, при распространении фейков о ВС России, будет проводится судебное разбирательство без участия подсудимого. К тому же, документом устанавливается наказание в пять лет колонии с конфискацией за призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений.
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