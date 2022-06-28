Дипломат при ООН назвал цель визита Зеленского на саммит НАТО

29 июня 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

«В ход идут фальшивки и инсценировки» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цель визита президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН по Украине была в том, чтобы выпросить у участников саммита НАТО как можно больше оружия. Так считает первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. «Задача киевского режима понятна — постараться преодолеть „усталость“ от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО. Для этого мобилизуется весь украинский анитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки», — высказал свое мнение Полянский в Теlеgrаm. Он заверил, что Россия готова противостоять любым попыткам Зеленского сделать это. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Страны Запада помогают Украине в ходе спецоперации РФ. При этом в Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Цель визита президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН по Украине была в том, чтобы выпросить у участников саммита НАТО как можно больше оружия. Так считает первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. «Задача киевского режима понятна — постараться преодолеть „усталость“ от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО. Для этого мобилизуется весь украинский анитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки», — высказал свое мнение Полянский в Теlеgrаm. Он заверил, что Россия готова противостоять любым попыткам Зеленского сделать это. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Страны Запада помогают Украине в ходе спецоперации РФ. При этом в Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике.