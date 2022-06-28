Экс-чиновника ЯНАО осудили за взятку

Сотрудники следственного комитета доказали, что мужчина получил взятку в размере 1,3 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО осудили бывшего начальника филиала государственного казенного учреждения (ГКУ) за взятку. Мужчина получил штраф 5 млн рублей, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по ЯНАО.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в особо крупном размере)», — рассказали в пресс-релизе представители управления.

По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год мужчина получил взятку более 1,3 миллиона рублей. Взамен он взял взяткодателей под общее покровительство. Оказывал помощь в заключении контрактов, а также обеспечивал оплату работ, которые не были закончены, либо выполнены с нарушениями.

В ходе расследования сотрудники СК собрали достаточно доказательств его вины и представили их в суде. Мужчине присудили штраф в размере 5 млн рублей и запретили на 5 лет занимать руководящие должности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО осудили мужчину, который оскорбил учительницу своей дочери. Суд посчитал его виновным в оскорблении чести и достоинства.