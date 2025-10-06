06 октября 2025

В ХМАО назвали самую популярную подработку

Работодатели ХМАО массово ищут уборщиков на подработки
© Служба новостей «URA.RU»
Интерес к уборщикам у работодателей вырос почти на 150%
Интерес к уборщикам у работодателей вырос почти на 150%

Самой популярной подработкой в Югре стала вакансия уборщика. Во второй половине лета и в начале осени интерес работодателей к временным сотрудникам в этой сфере вырос почти на 150%, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«Лидером по динамике предложений среди специальностей для подработки стал уборщик: количество смен выросло на 147% по сравнению с прошлым годом. Среднее предлагаемое вознаграждение за подработку для уборщиков по итогам третьего квартала 2025-го составило 17 940 рублей в месяц при неполной занятости», — говорится в исследовании.

Итоговые зарплаты у уборщиков зависят не только от количества смен. На прибыль влияют тип помещений и их размер, а также рабочее оборудование.

Среди популярных подработок оказались и официанты — число смен увеличилось на 133%. В среднем им платят почти 46 тысяч. Аналогично вырос интерес работодателей к менеджерам по работе с клиентами. Они могут рассчитывать примерно на такое же вознаграждение.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью предлагали стоматологам. По данным публикаций Head Hunter, в зависимости от загрузки работодатели обещали им более 200 тысяч рублей.

© Служба новостей «URA.RU»
