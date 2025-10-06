Омбудсмен вступилась за жителей поселка ХМАО, оставшихся без питьевой воды

Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова вместе с Антимонопольной службой помогли жителям поселка Бобровский в Ханты-Мансийском районе. Они жаловались на завышенные цены на подвоз питьевой воды и вывоз жидких бытовых отходов, сообщили URA.RU в аппарате омбудсмена.
«В многоквартирном доме отсутствует централизованная система водоснабжения, в связи с чем у него [заявителя] и других жителей дома заключен договор с обслуживающей организацией на подвоз питьевой воды и вывоз жидких бытовых отходов», — говорится в сообщении. Весной от жителей потребовали заключить новые договоры с повышенной стоимостью.
Часть жильцов не устроили новые условия и у них перестали принимать заявки на услуги. К истории подключили окружную Антимонопольную службу, которая провела проверку.
«Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, при этом в рамках проводимой проверки жителям поселка возобновлено предоставление услуг по подвозу питьевой воды и вывозу жидких бытовых отходов на условиях ранее заключенных договоров. Права жителей восстановлены», — уточнили в аппарате.
