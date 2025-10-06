Самый жизнерадостный мэр из ХМАО поздравил Путина с днем рождения

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков поздравил лидер России Владимира Путина с днем рождения. От отметил, что все самое ценное и значимое в нашей стране связано с именем нынешнего президента.
«Сегодня особенный день для всей нашей страны и каждого гражданина — день рождения Президента Владимира Владимировича Путина. С абсолютной убежденностью заявляю, что всё самое значимое и ценное, что существует ныне в России, неразрывно связано именно с ним и стало возможным благодаря его твёрдой, последовательной и ответственной позиции», — поделился Маненков в своем telegram-канале.
Он считает Путина лидером национального масштаба. Также важным стало решение российского лидера признать Белоярский и Березовский районы, подчеркнул Маненков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!