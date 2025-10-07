Китайская авиакомпания похвалила аэропорт ХМАО из-за экстренной посадки самолета

Китайская авиакомпания Air China похвалила работу аэропорта Нижневартовска во время экстренной посадки самолета. Борт вынужденно приземлился в городе еще в августе из-за поломки двигателя.
«Хотим отметить слаженную работу всех служб аэропорта, включая таможенную и пограничную службы, а также выразить признательность администрации города Нижневартовска и государственным контрольным органам за оперативное включение в решение всех возникающих вопросов», — говорится в обращении руководства компании. Документ в своей группе VK опубликовал нижневартовский аэропорт.
Самолет, выполнявший рейс Лондон — Пекин вынужденно приземлился в Нижневартовске после отказа одного из двигателей утром 26 августа. На борту были 265 пассажиров и членов экипажа. Несколько часов они ожидали в аэропорту резервный борт.
Вечером того же дня пассажиры и экипаж продолжили путь в Пекин. На память об инциденте они получили сувениры от югорских властей — местный шоколад и мармелад.
