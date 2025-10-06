В ХМАО эвакуированы две школы из-за угрозы минирования

В Нефтеюганске эвакуированы две школы из-за угрозы минирования
В Нефтеюганске ученики школы №7 и школа №9 эвакуированы из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Эвакуация в школах №7 и №9. Поступило сообщение о минировании», — рассказал журналисту агентства источник.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что житель Сургутского района угрожал взорвать фирму, если ему не выплатят зарплату. На него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
